Kredietregels gelden ook voor telecomsector

Nieuws|Het besluit van minister Dijsselbloem van 1 juli 2015 om de telecomsector geen uitzonderingspositie te geven bij de regels voor kredietverschaffing wordt toegejuicht door de Consumentenbond. Volgens de Consumentenbond zullen de kredietregels ervoor zorgen dat de aanschafkosten van mobiele telefoons niet meer verstopt zitten in abonnementen en leidt dit tot (prijs)transparantie en verbetering van keuzemogelijkheden voor consumenten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Een telefoonabonnement, waarbij je je mobiele telefoon tijdens de looptijd afbetaalt, is gewoon een lening. Dat constateerde de Hoge Raad al op 13 juni 2014. De Consumentenbond vroeg de sector daarop te stoppen met reclame maken voor 'gratis' mobiele telefoons en verzocht de Autoriteit Financiële Markt (AFM) actie te ondernemen en handhavend op te treden.' Telecomproviders, VNO-NCW en MKB Nederland wilden een uitzondering voor de telecomsector bij de kredietregels. De Consumentenbond is het met de minister eens dat die gevraagde aanpassing van de wet niet wenselijk en niet te rechtvaardigen is.

Krediet

Een krediet is een geldbedrag dat door een instelling of particulier aan een andere instelling of particulier wordt verstrekt. Deze moet het geldbedrag binnen een afgesproken tijd terugbetalen. Regels voor kredietverschaffing vallen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Consumentenbond vindt het niet te begrijpen dat de regels voor het verstrekken van een krediet bijvoorbeeld wel voor banken, (web)winkels en autodealers zouden gelden, maar niet voor vergelijkbare aanbiedingen van telecomaanbieders.