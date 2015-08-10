Fabrikanten nemen loopje met etiketteringsregels

De Consumentenbond heeft de misleidende claims gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De wet is helder: informatie op het etiket mag niet misleidend zijn. Etiketten mogen dus niet suggereren dat het levensmiddel beter is dan soortgelijke levensmiddelen die dezelfde kenmerken hebben.'

2 soorten misbruik

In de supermarkten stuitte de Consumentenbond op 2 soorten misbruik met voedingsclaims. Zo proberen fabrikanten producten onterecht beter of gezonder te laten lijken dan soortgelijke producten, door bijvoorbeeld 'bron van vezels' op een ontbijtkoek te zetten, terwijl alle gewone ontbijtkoek van nature een bron van vezels is. Combée: 'Deze misleidende claims zijn gewoonweg niet toegestaan.'

Fabrikanten laten consumenten ook graag geloven dat hun ongezonde producten wel gezond zijn, door bijvoorbeeld 'met B-vitamines' op snoepjes te zetten of bij chips en zoutjes de claim 'bron van vezels' te gebruiken.

Kletsplaatjes

De Consumentenbond wil een einde aan de misleiding en pleit er al langer voor dat de NVWA daadwerkelijk voldoende capaciteit krijgt voor handhaving op misleiding en etikettering, zoals toegezegd door minister Schippers (Volksgezondheid). De meest opvallende voorbeelden van misleidende claims staan op de Wall of Shame van de Consumentenbond en in de Gezondgids van augustus/september 2015.

Combée: 'Wees alert: een mooie claim verhult vaak iets ongezonds. Gezonde producten hebben immers geen voedingsclaim nodig. Wie heeft er weleens een bospeen gezien met daarop: 'vetvrij', 'vezelrijk' en 'rijk aan vitaminen'?.'