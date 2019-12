Fabrikanten nemen loopje met etiketteringsregels

Nieuws|Supermarkten liggen vol met voedingsmiddelen die zeggen 'rijk aan vezels', 'vetarm' of 'rijk aan vitamine C' te zijn. Fabrikanten bieden consumenten met deze voedingsclaims de illusie dat hun vaak ongezonde producten gezonder of beter zijn dan soortgelijke producten.