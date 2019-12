Update 20 maart 2015 - Mystery-hotels verrassen met onverwachte kosten

Nieuws|Vier websites die mystery-hotels aanbieden, confronteren consumenten met onverwachte kosten bovenop de aanbiedingsprijs. Dit is in strijd met de Reclamecode Reisaanbiedingen, die voorschrijft dat alle vaste, onvermijdbare kosten in de aanbiedingsprijs moeten zijn opgenomen. De Consumentenbond heeft de namen van de aanbieders doorgegeven aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De Consumentenbond bekeek voor de Reisgids van maart/april 2015 5 websites die mystery-hotels aanbieden. Hotelspecials.nl en Hotelaanbiedingen.nl 'verrassen' hun klanten bij het boeken met servicekosten en toeristenbelasting, die pas later in het boekingsproces erbij komen. Bij Verrassingshotel.nl (van Fletcher Hotels) moeten consumenten in het hotel van hun keuze nog een 'handling fee' en 'tax' afrekenen en bij Lastminute.com komt er in het hotel nog stadsbelasting bij. Alleen Weekendjeweg.nl adverteert met een prijs waar later niets meer bij komt.

Eerlijke prijzen

De Consumentenbond strijdt al jaren voor eerlijke prijzen in de reisbranche. In het verleden bleek al dat veel online aanbieders van pakketreizen, vluchten en vakantiehuizen niet helder zijn over hun prijzen of dat ze keuze-elementen, zoals een annuleringsverzekering, vooraf aangevinkt hadden staan. Ook de ACM ziet hier streng op toe: in februari 2015 legde de toezichthouder reisaanbieder WTC een boete op van €350.000 voor het onjuist vermelden van hun reisprijzen.

Update 20 maart 2015: De Consumentenbond heeft na een melding van Hotelspecials.nl en Hotelaanbiedingen.nl geconstateerd dat de prijsvermelding op hun site is aangepast en voldoet aan de richtlijnen van de ACM en de Reclame Code Reisaanbiedingen.

