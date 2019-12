Naamsvermelding nutteloos bij geld overboeken

Geen enkele Nederlandse bank doet aan naam-/rekeningnummercontrole en ze zijn niet van plan daar verandering in te brengen. De Consumentenbond vindt het onbegrijpelijk dat bankklanten niet de mogelijkheid hebben om te controleren of het rekeningnummer waar ze geld naar overboeken wel hoort bij de naam die ze opgeven. Zo wordt fraude voor kwaadwillenden wel erg eenvoudig. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Deze zomer zijn we met Betaalvereniging Nederland in gesprek gegaan om te kijken hoe consumenten beter geholpen kunnen worden na een foute overboeking en liefst ook daarvoor. We zijn ontzettend teleurgesteld dat de banken ons 23 november lieten weten geen verbeteringen door te voeren. Ze willen hoogstens met ons om de tafel om te kijken of ze vanaf 1 januari 2016 met ons het aantal foute overboekingen in kaart kunnen brengen. De deur wordt zo weer hard in ons gezicht dichtgeslagen en consumenten staan wederom niet centraal.'

Schijnveiligheid

Bij het bellen naar de klantenservices van de banken blijkt hoe slecht de medewerkers op de hoogte zijn van de controle bij overboekingen. Volgens de Rabobank moet je de naam van de begunstigde vermelden om te kijken of de combinatie naam en nummer wel klopt. Een medewerker van de ABN Amro denkt dat de ING nog de zogenoemde naam-/rekeningnummercontrole aanhoudt, maar daar stopte de ING in 2014 mee. En de ING controleerde dat alleen bij oud-postbanknummers. Combée: 'De banken laten consumenten ook in de waan dat controle plaatsvindt. Zo vertelt een bankmedewerker onze onderzoeker: 'Als we niet meer om een naam vragen, zouden klanten ons in paniek kunnen bellen om te vragen of hun geld nog wel bij de juiste persoon terecht komt. Als dat geen schijnveiligheid is!''

Het volledige artikel is te lezen in de Consumentengids van december 2015

