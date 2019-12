Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) komt opzeggende klanten tegemoet

Nieuws|De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) komt consumenten tegemoet die hun energiecontract vanwege een verandering in de betalingscyclus hebben opgezegd, of dat willen doen.

NLE incasseert sinds kort het maandelijkse termijnbedrag niet in de maand zelf, maar in de maand voorafgaand aan de levering. Als gevolg daarvan krijgen bestaande NLE-klanten eenmalig een 'dubbele' rekening. De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis ontvingen sinds augustus hierover honderden klachten. De consumentenorganisaties en NLE zijn in overleg gegaan en hebben hierover afspraken gemaakt.

Afspraken

Consumenten die het niet eens zijn met de gewijzigde betalingsvoorwaarden hadden altijd al de mogelijkheid om hun contract boetevrij op te zeggen, maar dan moesten zij wel duidelijk aan NLE aangeven dat zij weg wilden vanwege de veranderde betalingsvoorwaarden. Als zij dat niet deden moesten zij alsnog een opzegboete betalen. NLE heeft Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond beloofd klanten hierover duidelijker te informeren.

Consumenten die een welkomstbonus zouden krijgen en opzeggen vanwege de gewijzigde voorwaarden, krijgen nu een evenredig deel van deze bonus alsnog. Dit geldt ook voor mensen die al hebben opgezegd. NLE neemt contact op met de klanten die het betreft.

Bij opzegging vanwege deze verandering in de voorwaarden zal de eenmalige dubbele incasso door NLE op de eindafrekening worden verrekend met het daadwerkelijke verbruik.

NLE stuurt bovendien klanten die hebben opgezegd en toch een dubbele incasso krijgen, een e-mail met duidelijke informatie over de verwerking van de dubbele incasso op de eindafrekening. Mocht de klant het tweede bedrag alsnog storneren, dan zal hij niet worden geconfronteerd met aanmaankosten op de eindnota. Ten slotte is afgesproken dat NLE een opzegtermijn zal hanteren van 44 dagen in plaats van de gebruikelijke 30 dagen indien wordt opgezegd vanwege deze wijziging in de voorwaarden.

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond zijn tevreden met de gemaakte afspraken.

