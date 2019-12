De Consumentenbond overweegt juridische stappen tegen zorgverzekeraars die hun vergoeding te laag houden.

Volgens de Consumentenbond mag het percentage dat zorgverzekeraars berekenen voor de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag zijn dat consumenten deze -voor eigen rekening komende behandelkosten- niet kunnen betalen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is nog steeds niet duidelijk om welke (kwaliteits)redenen bepaalde zorgverleners niet gecontracteerd worden. Zolang dit niet inzichtelijk is, mogen verzekerden niet de dupe zijn van lage vergoedingen. Daarom eisen we minimaal 80% vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Met uiteraard de optie dit aan te vechten, want ook 20% is voor veel verzekerden niet op te brengen. Ook is het onacceptabel dat consumenten steeds individueel een meningsverschil over een te lage vergoeding moeten aanvechten bij de rechter of geschillencommissie.'

Vergoedingspercentages

CZ en Menzis houden in 2016 de laagste vergoedingspercentages aan. Verzekerden met een Zorgbewustpolis van CZ betalen 35% van alle niet-gecontracteerde zorg zelf. Voor de Basis Voordelig Polis van Menzis geldt hetzelfde percentage voor hulpmiddelen, diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist en apotheek. Voor andere niet-gecontracteerde zorg betaalt een verzekerde bij Menzis 25% zelf.

