Philips moet consumenten compenseren

De Consumentenbond herhaalt zijn oproep aan de televisiefabrikanten om consumenten te compenseren voor de geleden schade. Het Hof bekrachtigde een boete van bijna €1,5 miljard die eerder aan de elektronicafabrikanten was opgelegd voor deelname aan een beeldbuiskartel. Consumenten betaalden jarenlang te veel voor computerschermen en televisies.

Prijsafspraken

In 2012 constateerde de Europese Commissie dat Samsung, Philips, LG, Panasonic, Toshiba en Technicolor tussen 1996 en 2006 illegale prijsafspraken maakten rond de verkoop van crt-displays, die werden gebruikt in vrijwel alle computermonitors en televisies die op dat moment werden verkocht. De Consumentenbond riep Philips destijds direct op tot het uitbetalen van een schadevergoeding aan gedupeerde consumenten. Philips hield echter de deur dicht onder het mom van dat de zaak onder de rechter was. Met de uitspraak van het Europese Hof ziet de Consumentenbond geen reden meer voor Philips om niet over de brug te komen. De Consumentenbond wordt daarin gesteund door ConsumentenClaim, een belangenorganisatie die ook opkomt voor gedupeerde consumenten in deze zaak. De Consumentenbond heeft contact met ConsumentenClaim over mogelijke juridische vervolgstappen.

Megaboete

De Europese Commissie legde in 2012 de verschillende elektronicamakers een boete op van bijna €1,5 miljard. De concerns vochten in verschillende rechtszaken de boetes aan. Het Europees Hof verwerpt de rechtszaken van Samsung, LG en Philips volledig. De boetes voor Panasonic en Toshiba worden met enkele tientallen miljoenen euro's verlaagd.

