Providers innen maandelijks €68 miljoen aan ongebruikt beltegoed

Nieuws|Elke maand vervalt in Nederland €68 miljoen aan beltegoed blijkt uit cijfers van de Consumentenbond. De Consumentenbond vindt dit schandalig en wil dat tegoeden minimaal een jaar houdbaar zijn. Omdat providers dit weigeren te veranderen, is de politiek nu aan zet. De Consumentenbond biedt de Tweede Kamer op dinsdag 16 april de petitie '#Beltegoed, mijn tegoed is van mij!' aan. Ruim 26.000 consumenten steunen deze petitie.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het gaat hier om schrikbarende aantallen: elke maand vervallen 209 miljoen belminuten, 259 miljoen sms'jes en 537 miljoen MB's omdat beltegoed maar heel beperkt houdbaar is. Consumenten betalen dus 68 miljoen euro per maand voor iets wat ze niet gebruiken. Dat is een absurd bedrag, wat het gevolg is van de belachelijke regel dat je je tegoed vaak binnen een maand moet opmaken en anders ben je het kwijt. Terwijl je er gewoon voor hebt betaald! Een pot pindakaas hoef je na een maand ook niet in te leveren als hij nog niet helemaal leeg is. Vorig jaar hebben consumenten al massaal aan providers gevraagd om beltegoeden minimaal een jaar houdbaar te maken. De providers hebben dit genegeerd, daarom doen we nu een beroep op de Tweede Kamer.'

Analyse

In opdracht van de Consumentenbond onderzocht DeLaagsteRekening.nl 180.000 rekeningen. Hieruit blijkt dat per maand ongeveer 15% van de belminuten, 17% van de sms'jes en 16% van de MB's niet wordt opgemaakt. Consumenten kiezen vaak voor een te ruime bundel, omdat ze hun tegoeden niet mee kunnen nemen. En als ze dan een maand meer verbruiken dan wat ze hebben ingekocht, betalen ze een buitenbundeltarief dat wel drie keer zo hoog kan zijn als het tarief binnen de bundel.

