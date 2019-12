Regelrechte afraders in traphekjestest

Nieuws|Veel traphekjes voldoen niet aan de Europese veiligheidsnorm (1930:2011), terwijl dat wel op hun verpakking staat. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond voor het magzine Beste Koop voor je Kind naar 20 traphekjes. Zeven van de 20 hekjes falen in een onderzoek echter op minstens één testonderdeel en 3 traphekjes zijn voor de Consumentenbond regelrechte afraders die niet hoger dan een 2,8 scoren. Als beste uit de test komen 2 hekjes met een 8; de Patrull van Ikea en de BabyDan Guard Me.

Bij de 13 traphekjes beperken de tekortkomingen zich vooral tot het ontbreken van waarschuwingen en het niet doorstaan van een extra zware botstest. De Prénatal Lexus laat echter een peuter redelijk eenvoudig tussen het hekje door, doordat de buitenste spijlen te ver van elkaar af zitten. En als tegen dit hekje 10 kilo aan botst breken de meegeleverde schroeven van de muurkoppeling, waardoor het hekje helemaal losschiet.

De Kidsriver Monza scoort het laagst met een 2,2. Doordat het tweede slot faalt, zou ook een peuter het hekje zó kunnen optillen en openen. Het slot van de JéWé Emma van Praxis heeft hetzelfde euvel, en is daarmee de derde Afrader. Op het randje balanceert de Lascal Kiddyguard Avant. De Consumentenbond vindt het omslachtige tijdslot van dit systeem veruit het minst gebruiksvriendelijke uit de test.

Normtest

Het is niet de eerste keer dat traphekjes die zeggen aan de Europese norm te voldoen, toch niet slagen voor een test. In 2004 testte de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 20 traphekjes, en vond maar liefst 19 fysieke tekortkomingen, zoals beknellingsgevaren, en onderdelen waarachter een kind met de kleding kan blijven haken.

Een officiële normtest schrijft onder meer voor dat een peuterrompje niet door, langs of onder het hekje door mag passen en dat het bestand is tegen een kind dat eraan gaat hangen, er tegen wiebelt of er tegenaan valt. Ook moet het zo op slot zitten dat een kind het niet zelfstandig kan openen. Claims als 'valt automatisch in het slot' worden ook gecontroleerd.

