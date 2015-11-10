Nieuwe leden Raad van Toezicht Consumentenbond benoemd

Gepubliceerd op:10 november 2015
Pieter Broertjes: 'Wij zijn ervan overtuigd dat we erin geslaagd zijn om een evenwichtig team met de juiste benodigde professionele ervaring, deskundigheid en (maatschappelijke) achtergrond samen te stellen.'
De nieuwe leden zijn:
De Consumentenbond is een vereniging met aan het hoofd de Bondsraad, het ledenparlement. De Bondsraad benoemt leden voor de Raad van Toezicht (RvT) voor een periode van 4 jaar. De RvT informeert de Bondsraad over genomen besluiten en waakt ervoor dat wat de Consumentenbond doet, past binnen het door de Bondsraad vastgestelde kader.