Nieuwe leden Raad van Toezicht Consumentenbond benoemd

Pieter Broertjes: 'Wij zijn ervan overtuigd dat we erin geslaagd zijn om een evenwichtig team met de juiste benodigde professionele ervaring, deskundigheid en (maatschappelijke) achtergrond samen te stellen.'

De nieuwe leden zijn:

Cateautje Hijmans van den Bergh, zelfstandig bestuursadviseur en programmadirecteur APG Deelnemingen;

Guusje ter Horst, onder andere voorzitter Longalliantie Nederland en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie;

Jim Stolze, oprichter en voorzitter van de Stichting TEDx Amsterdam;

Marco Loos, hoogleraar in het bijzonder Europees consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam;

Raoul Teeuwen, productmanager SURFNET.

Bondsraad

De Consumentenbond is een vereniging met aan het hoofd de Bondsraad, het ledenparlement. De Bondsraad benoemt leden voor de Raad van Toezicht (RvT) voor een periode van 4 jaar. De RvT informeert de Bondsraad over genomen besluiten en waakt ervoor dat wat de Consumentenbond doet, past binnen het door de Bondsraad vastgestelde kader.