Uitstel afschaffen roamingtarieven grote teleurstelling

Nieuws|Het voorstel van de Raad van Ministers van de Europese Unie over de hervorming van roaming voor mobiel bellen en internetten in Europa is bij de Consumentenbond met grote teleurstelling ontvangen. De roamingkosten worden met het voorstel niet afgeschaft en de zorgen over torenhoge telefoonrekeningen na thuiskomen van vakantie zijn daarmee nog niet voorbij.

In het voorstel van de Raad van Ministers staat weliswaar dat mobiel bellen en internetten tegen het lokale tarief moet plaatsvinden, maar dat geldt alleen tot een klein aantal MB's. Daarna moeten consumenten bijbetalen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond 'de Europese Raad van Ministers lijkt vooral naar de telecomindustrie te hebben geluisterd. Niet naar de miljoenen consumenten die zich al jaren over de roamingtarieven beklagen. Het terugdraaien van de voorstellen waarmee eerder is ingestemd is onverwacht en ongewenst.'

Via de Europese Consumentenorganisatie BEUC blijft de Consumentenbond druk uitoefenen op het afschaffen van roaming. Ook de Nederlandse ministers zijn voorstander van de oorspronkelijke plannen.

Kroes

Het Europees Parlement stemde in 2014 nog in met een voorstel van Neelie Kroes, toenmalig Europees Commissaris, om dataroamingtoeslagen tegen het einde van 2015 af te schaffen. Bellen en internetten in Europa zou daarmee een stuk goedkoper worden.

In haar oorspronkelijke voorstel was ook de bescherming van netneutraliteit beter geregeld, maar ook dit onderdeel wordt door de Raad van Ministers in Europa aangepast. In Nederland is netneutraliteit al sinds 2012 in de wet vastgelegd.

