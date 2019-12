Premies verzekeringen verschillen tot op huisnummer

Nieuws|De premie voor de inboedel van een woonhuis of autoverzekering blijkt per postcode, huisnummer of zelfs huisnummertoevoeging te kunnen verschillen.

De Consumentenbond vindt het beleid van verzekeraars hierin erg ondoorzichtig en pleit ervoor dat verzekeraars zich baseren op schadestatistieken die voor iedereen zijn in te zien.

Premiebeleid

De Consumentenbond informeerde bij het Verbond van Verzekeraars naar de gemiddelde schadekans en geclaimde schadebedragen in de grote steden en andere regio's, maar kreeg geen inzage. Verzekeraars zijn in principe vrij in hun premiebeleid, zolang er maar geen sprake is van discriminatie. Van de 31 onderzochte inboedelverzekeraars hanteren er 17 een postcodebeleid. Of een woonadres in een risicogebied ligt, wisselt per verzekeraar.

Steekproef

De Consumentenbond hield een steekproef in Utrecht. Daar liepen de verschillen tussen de duurste en goedkoopste woonverzekeraar op dezelfde postcode op tot het viervoudige. ASR spant de kroon bij de verschillen binnen de stad. De laagste allrisk-jaarpremie van deze verzekeraar voor een postcode nabij landgoed Amelisweerd (€134) verschilt maar liefst 154% met de inboedelpremie voor hetzelfde rijtjeshuis in Overvecht (€340). Het is voor consumenten belangrijk inboedelverzekeringen goed te vergelijken en na een verhuizing te kijken of de lopende polis nog voordelig is.

Autoverzekering

Reaal/Vivat gaat bij autoverzekeringen nog een stap verder. Voor verzekerden met een huisnummertoevoeging kan de premie daardoor fors verschillen. Zo betaalt de bewoner van 83A in postcodegebied 2593 jaarlijks €105 meer voor dezelfde WA-autoverzekering dan de bewoner van 83. In de Consumentengids van september 2015 geeft Reaal een aantal antwoorden, maar die verklaren de verschillen niet voldoende, vindt de Consumentenbond.

