Hypotheekvergelijker Consumentenbond uitgebreid

Nieuws|De hypotheekvergelijker van de Consumentenbond is in een nieuw jasje gestoken. De vergelijker biedt de mogelijkheid zelf te berekenen of het interessant is de hypotheek over te sluiten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Na het invullen van relevante gegevens over huis en hypotheek, geven we een advies of oversluiten of rentemiddeling mogelijk of verstandig is. We houden hierbij rekening met oude en nieuwe rentes, kosten en boetes.' Bij een positief oversluitadvies is het mogelijk een uitgewerkt en persoonlijk advies te ontvangen. Dit bestaat uit een rapport en een telefonisch advies. Voor leden van de Consumentenbond is het advies gratis, voor andere consumenten bedraagt het advies €50.

Rentemiddeling

De Consumentenbond liet eerder zien dat rentemiddeling nadelig uit kan pakken. Combée: 'Het is daarom goed dat consumenten eerst uitzoeken of rentemiddeling en oversluiten echt de moeite waard is, voordat ze een beslissing nemen. De vernieuwde hypotheekvergelijker laat bijvoorbeeld zien welke rente de bank je bij rentemiddeling zou moeten aanbieden.' Veel consumenten willen profiteren van de lage rente om de hypotheek over te sluiten of te gaan rentemiddelen. De opbrengst van oversluiten of rentemiddelen is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie, en deze was lastig om te bepalen zonder een adviseur. De vernieuwde vergelijker van de Consumentenbond geeft consumenten nu online inzicht in de mogelijkheden.

Samenwerking

De vergelijker is in samenspraak ontwikkeld door het bedrijf ikbenfrits.nl en de Consumentenbond. Ikbenfrits.nl verzorgt het advies en de chatmogelijkheden. Inhoudelijk heeft de Consumentenbond geen bemoeienis omdat hij daar niet gemachtigd toe is. Consumenten die besluiten over te stappen kunnen dit in de vergelijker doen via Advieskeuze.nl (door een adviseur te kiezen die hun zaken regelt) of zelf de overstap maken bij ikbenfrits.nl. De kosten voor het begeleiden van de overstap bij ikbenfrits.nl zijn €1500 (allin). Combée: 'De Consumentenbond ontvangt geen leadvergoeding of iets soortgelijks. Consumenten die de vergelijker gebruiken hebben geen verplichtingen naar ikbenfrits.nl of de Consumentenbond en kunnen hun overstap ook op andere, door hun gewenste, manieren regelen.'

Lees ook: