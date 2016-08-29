AldiTalk de fout in met roamingkosten

De afgelopen jaren zijn de kosten voor het bellen en internetten binnen de Europese Unie volgens EU-afspraken verlaagd. Per 30 april 2016 gingen de tarieven verder naar beneden, maar door een technisch probleem voerde Medion, het bedrijf achter AldiTalk, dit niet door. Een oplettende consument kwam hier achter en kreeg uit coulance €7,50 beltegoed, maar Medion paste de tarieven niet aan. Daarop plaatste de gedupeerde een klacht op het online klachtenplatform van de Consumentenbond.

Compensatie

De Consumentenbond vroeg Medion om een verklaring en kreeg een reactie van KPN, de achterliggende technische partij. KPN gaf aan inmiddels de lagere tarieven te hanteren en bezig te zijn om alle gedupeerden te achterhalen en te compenseren. De provider betreurt de gang van zaken en heeft beloofd het teveel betaalde bedrag uiterlijk eind augustus terug te storten op de prepaidkaarten en alle gedupeerden hierover een sms te sturen.

Meer over deze klacht staat in de Digitaalgids van september/oktober die vrijdag 2 september verschijnt.