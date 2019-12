Bereikbaarheid Hollandsnieuwe onder de maat

Nieuws|Vanaf december 2015 heeft de Consumentenbond op Klachtenkompas.nl meer dan 100 klachten ontvangen over mobiele provider Hollandsnieuwe. Het grootste deel van de klachten gaat over de slecht bereikbare klantenservice.

Andere klachten over Hollandsnieuwe gaan over nummerbehoud, het kwijtraken van beltegoed, niet werkende simkaarten en slecht netwerkbereik. De Consumentenbond heeft bij de provider aangedrongen op het oplossen van de problemen. Hollandsnieuwe geeft aan bezig te zijn met het verbeteren van de bereikbaarheid van de klantenservice, maar laat weten dat zij pas in de week van 21 maart 2016 weer op volle kracht zijn. Sommige problemen worden volgens Hollandsnieuwe veroorzaakt door de samenvoeging van een aantal systemen.

Monitoren van klachten

Hollandsnieuwe is niet actief op Klachtenkompas.nl, maar omdat de provider via de eigen klantenservice heel slecht bereikbaar is, heeft de Consumentenbond Hollandsnieuwe gevraagd de recente klachten op Klachtenkompas.nl op te lossen. Als consumenten geen contact met Hollandsnieuwe krijgen, raadt de Consumentenbond aan om de klacht ook op Klachtenkompas.nl te plaatsen. De Consumentenbond zal de klachten blijven monitoren.

