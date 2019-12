Consumenten hebben vaak langer recht op garantie

Consumenten hebben recht op een deugdelijk product gedurende de verwachte levensduur. Hoe lang dat is, verschilt per product en is onder meer afhankelijk van het merk, de prijs en de beloftes van de verkoper. Om te bepalen of er nog recht is op kosteloze reparatie of vervanging van een defect apparaat, houden winkeliers vaak de fabrieksgarantie aan of beroepen zich op een lijst met richtlijnen voor gebruiksduur van de brancheorganisatie Uneto-VNI. De gebruiksduur op die lijst komt echter niet overeen met de ervaringen van consumenten, blijkt uit de enquête van de Consumentenbond.

Enquête toont andere uitkomsten

De Consumentenbond vroeg aan 6800 consumenten hoe lang hun printers, camera's, laptops, tablets, navigatiesystemen en e-readers meegingen. Alle onderzochte producten hebben een langere gebruiksduur dan waar Uneto-VNI van uitgaat. Zo melden de ondervraagden dat hun laptop gemiddeld 5 jaar meegaat, terwijl Uneto-VNI een gebruiksduur van 2 tot 3 jaar hanteert. Navigatiesystemen zijn volgens de brancheorganisatie ook na 2 jaar aan vervanging toe, maar consumenten doen er gemiddeld 6 jaar mee.

Uit de enquête blijkt ook dat dure producten niet per se langer mee gaan dan goedkope. Ook dat wijkt af van wat de branche beweert.

Gebruiksduurlijst Consumentenbond

De Consumentenbond heeft op basis van de enquête een eigen levensduurlijst gemaakt om consumenten te helpen bij eventuele discussies met een verkopende partij. Meer informatie over garantie is te lezen bij 'Haal je recht' op de website.

Het hele onderzoek is te lezen in de Digitaalgids van mei: Lang leve de levensduur (pdf).



Ook interessant: