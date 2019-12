Behoud betaalrekeningnummer: Consumentenbond steunt oproep ACM

Nieuws|De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de baten van het behoud van rekeningnummers bij overstappen van bank onderzocht, en roept de Commissie op dit in Europa mogelijk te maken.

De Consumentenbond juicht het onderzoek en de oproep toe. De mogelijkheid tot eenvoudig overstappen houdt banken scherp, en daardoor ontstaat er meer concurrentie. Dat kan leiden tot lagere tarieven voor consumenten en bedrijven, én tot een betere dienstverlening. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De ACM doet voorstellen waardoor banken en andere marktpartijen minder aanpassingen hoeven te doen, wat nummerbehoud goedkoper maakt.' Veel consumenten vrezen nu 'gedoe', als ze van bank veranderen, en stappen daarom niet over. Combée: 'Behoud van je eigen nummer bij een betaalrekening beperkt het gedoe aanzienlijk, en maakt overstappen makkelijker. Dat is precies wat de Consumentenbond al jaren roept, en wat we bij het overstappen van telecomprovider ook al jaren zien.'

Evaluatie

In 2019 wordt de nieuwe Europese 'Payments Account Directive' geëvalueerd. De Consumentenbond is het met de ACM eens dat om de invoering van nummerportabiliteit niet verder te vertragen, zo snel mogelijk gestart moet worden met verder onderzoek naar de voor- en nadelen van een Europees nummerbehoud. Combée: 'Wij zijn groot voorstander van nummerbehoud. Mocht echter blijken dat er bewezen betere en goedkopere alternatieven zijn, dan kan niemand daar natuurlijk op tegen zijn.'

