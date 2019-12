Contractering zorgverzekeraars weer niet tijdig rond

Nieuws|Zorgverzekeraars zijn er weer niet in geslaagd om op tijd bekend te maken welke zorg ze in 2017 wel en niet volledig vergoeden. De keuze voor een passende zorgverzekering wordt zo voor consumenten bemoeilijkt. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) er voor zorgt dat verzekeraars en zorgaanbieders de contractering voortaan halverwege november hebben afgerond. Voor dit jaar moet de opzeggings- en aanmeldingstermijn verlengd worden.

CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis hebben de contracteringsinformatie op 21 november 2016 geen van allen compleet, blijkt bij navraag door de Consumentenbond. VGZ heeft 83% van alle ziekenhuizen gecontracteerd, Zilveren Kruis 59%. Menzis en CZ hebben de contractering ook niet rond, maar beide zeggen inmiddels alle ziekenhuiszorg in 2017 te vergoeden. Zilveren Kruis heeft met 94 van de 137 beoogde klinieken (zogenoemde zelfstandige behandelcentra) een contract, VGZ met 69 van de 132 klinieken. CZ heeft met 82 klinieken een contract, maar zegt wel nu al toe de zorg in 149 klinieken te zullen vergoeden.

Juridische stappen

Bart Combée: directeur Consumentenbond: ‘Zes weken is de minimale overstaptijd, maar zoals het nu steeds gaat, blijft voor een geïnformeerde keuze nog maar een week of zelfs nog korter over. Nu zorgverzekeraars de contractering niet op tijd rond hebben, moeten verzekerden dus langer de tijd krijgen om over te stappen. Omdat iedere wijziging bij een verzekeraar voor alle verzekerden die al een keus gemaakt hebben consequenties kan hebben, willen wij voor volgende jaren dat de contractering medio november daadwerkelijk is afgerond. De Consumentenbond onderzoekt of er juridische stappen genomen kunnen worden om dit te realiseren'.

Overstappen

Verzekerden hebben uiterlijk tot en met 31 december de tijd om hun oude verzekering op te zeggen. Tot 1 februari is het mogelijk over te stappen. Niet overstappen en bij de huidige zorgverzekeraar blijven lost het probleem niet op als onduidelijk is met welke zorgverleners er contracten komen.

Verzekerden met een naturapolis, een beperkte naturapolis (ook budgetpolis genoemd), of een combinatiepolis (gedeeltelijke naturapolis) krijgen veelal alleen de behandelingen van gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed. Gaan ze naar een niet-gecontracteerde behandelaar, dan betalen ze een deel van de behandelingen zelf.

Op 9 december verschijnt over dit onderwerp een artikel in de Gezondgids.

Lees ook: