Digitaalgids viert 15-jarig bestaan

In 2001 startte de Consumentenbond met een tijdschrift, toen nog de Digitale Consument geheten, om consumenten op een begrijpelijke en praktische manier wegwijs te maken met de computer en op internet. Ook nu nog helpt de Digitaalgids met zijn tweemaandelijkse uitgave consumenten in de steeds complexer wordende digitale wereld. De Digitaalgids telt bijna 45.000 abonnees.

Prijsvraag

Het september/oktober nummer van de Digitaalgids is in een feestelijk jasje gestoken en bevat onder meer een terugblik op de onderwerpen die in het 15-jarig bestaan aan de orde kwamen. Ook kunnen consumenten met een kruiswoordpuzzel hun computerkennis testen en prijzen winnen, zoals een Samsung Galaxy Tab (1e prijs), een LG G4 smartphone (2e prijs) of een Google Chromecast (3e-7e prijs).

Speciale aanbieding

Digitaalgids met 50% korting ontvangen