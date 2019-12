Dijsselbloem moet ingrijpen bij verzekeraar ASR

Nieuws|Het is de hoogste tijd dat minister Dijsselbloem (Financiën) verzekeraar ASR dwingt zijn woekerpolisklanten rechtvaardig te behandelen. De Consumentenbond vraagt dit in een brief aan de minister.

Verzekeraar ASR betaalde een kleine groep consumenten met een Waerdye-verzekering in het geheim veel meer compensatie dan tienduizenden ándere klanten met dezelfde woekerpolis. De verzekeraar creëert hiermee een grote rechtsongelijkheid. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'ASR zou zich hiervoor moeten schamen, maar heeft in plaats daarvan onze eis om alle klanten gelijk te behandelen hooghartig naast zich neergelegd. Omdat ASR voor 100% in handen is van de staat, hebben we nu minister Dijsselbloem als eigenaar van de verzekeraar gevraagd om hen hiertoe te dwingen.'



De Waerdye-verzekering is één van de beruchtste producten uit de woekerpolisaffaire, onder andere door hoge verborgen kosten. ASR verkocht zo'n 200.000 van deze polissen. ASR beweert dat zijn compensatieregeling uit 2008 redelijk is, maar in 2015 kregen klanten die doorprocedeerden veel hogere bedragen als ze hun zaak in het geheim schikten. Dijsselbloem riep eerder verzekeraars op om transparant te zijn over geheime schikkingen en zei het belangrijk te vinden dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Combée: 'Nu ASR dit zo halsstarrig weigert, vragen wij de minister om dit te realiseren.'

Virtuele demonstratie

De Consumentenbond start maandag 28 maart een virtuele demonstratie voor gedupeerden via Facebook (Heb je geen Facebook? Meld je dan aan via actieasr@consumentenbond.nl). Op 15 april vindt een demonstratie plaats bij het hoofdkantoor van ASR in Utrecht. Combée: 'We willen duidelijk maken dat het hier om mensen gaat, niet om dossiers. Mensen die wilden sparen voor hun huis, pensioen of studie van kinderen, maar daarin zwaar gedupeerd zijn door de praktijken van ASR.'



Claimorganisatie Wakkerpolis, die ook opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten met een Waerdye-polis, steunt de oproep aan de minister en ASR. Als de oproep aan de minister niets oplevert, stappen de Consumentenbond en Wakkerpolis naar de rechter.



Meer informatie over de demonstratie is te lezen op de campagnepagina en in het dossier Woekerpolissen op de website van de Consumentenbond.