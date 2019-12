Gebruik smartphone buiten de EU blijft duur

De afgelopen jaren daalden de kosten voor bellen binnen de Europese Unie dankzij de Europese Commissie met 80% en voor internetten met 90%. Het is de bedoeling dat providers vanaf 1 juni 2017 helemaal geen verschil meer maken tussen bellen of internetten in Nederland en andere EU-landen en dat al het verbruik uit de reguliere bundel gaat, zonder toeslagen. Maar buiten de EU kunnen providers rekenen wat ze willen, waardoor consumenten véél meer betalen voor een MB buiten de EU dan daarbinnen.

Verschillen tussen providers

De kosten voor bellen en internetten buiten de EU verschillen per provider. Bij KPN kost internetten in de Verenigde Staten €2,50 per MB, bij Tele2 vier keer zoveel. Met een voordeelbundel zijn consumenten goedkoper uit, maar ook dan blijft het prijzig en het aanbod is beperkt. IJsland, Noorwegen, Turkije en Zwitserland vallen niet onder de EU, dus ook daar kunnen de tarieven hoog oplopen.

Meer informatie over bellen en internetten in het buitenland vind je in de Consumentengids (pdf) van mei 2016 of op onze Actiepagina.

