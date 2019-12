Geslaagde demonstratie bij ASR

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We willen de verzekeraars en de minister van Financiën laten zien dat woekerpolishouders geen dossiernummers zijn maar dat achter elke polis een persoonlijk verhaal en een gezicht schuil gaat. We vinden het fantastisch dat zoveel consumenten de moeite hebben genomen om naar Utrecht te komen.' Naast de demonstranten bij het ASR-hoofdkantoor lieten ook honderden consumenten op Facebook weten de demonstratie te steunen en op het meldpunt van de Consumentenbond hebben zich bijna tweeduizend gedupeerden met een Waerdye-polis aangemeld. Combée: 'We willen dat ASR alle klanten met een Waerdye-verzekering eerlijk compenseert voor de gebreken van deze woekerpolis en niet alleen een kleine groep klanten in het geheim.'

Sommatie

Voor het hoofdkantoor van ASR sprak Bart Combée de demonstranten toe en riep de directie van de verzekeraar op consumenten eerlijk te behandelen. Combée overhandigde Philippe Wits, directeur levensverzekeringen van ASR, nogmaals de sommatie van de Consumentenbond. ASR had deze eerder, zonder inhoudelijk te reageren, naast zich neergelegd. Combée: 'Wij zijn teleurgesteld in de reactie van ASR van vandaag want zij zeggen nu weer dat zij elk geval individueel willen behandelen waardoor de ongelijkheid in stand blijft en mensen niet eerlijk gecompenseerd worden. De individuele gevallen kunnen wellicht verschillen, maar de polissen hebben allemaal dezelfde mankementen.'

