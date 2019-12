Grote verschillen premieopslag voor jongere automobilist

Onderzoek van de Consumentenbond met 528 profielen laat deze premieverschillen tussen jongere en wat oudere bestuurders zien.

Acceptatiebeleid

Tussen verzekeraars zijn er grote verschillen in acceptatiebeleid en premieopslag voor jongeren. Een 18-jarige die zijn auto wil verzekeren voor een WA-dekking betaalt bij Centraal Beheer Achmea gemiddeld 1,75 keer zoveel als een 40-jarige. Bij London is dit gemiddeld zelfs 4,43 keer zoveel. De verschillen in premieopslag tussen een 18-jarige en een 40-jarige zijn vergelijkbaar in de onderzochte situaties voor een beperkt casco verzekering en voor een autoverzekering met WA-dekking. Dat jongere automobilisten een hogere premie voor hun autoverzekering betalen is bekend. Jongeren tot ongeveer 25 jaar maken aanmerkelijk meer brokken. Bij dodelijke ongevallen zijn jongeren zelfs 5 maal zo vaak betrokken dan oudere rijders.

Lang niet altijd welkom

De meeste verzekeraars accepteren jonge bestuurders vanaf 18 jaar, maar een minimumleeftijd van 17 jaar komt ook steeds vaker voor. Bij de Kilometerverzekering, Route Mobiel en Zelf zijn jongeren tot 25 jaar niet welkom en Aegon (online) en Onna-onna verhoogden de minimumleeftijd in de afgelopen maanden zelfs naar 26 jaar. Jongeren die een wat sportievere auto, zoals een Volkswagen GTI, willen rijden kunnen slechts bij 10 van de onderzochte 39 verzekeraars terecht. Een 40-jarige kan met dezelfde auto bij 33 verzekeraars terecht.

