Handhavingsverzoek VW wegens sjoemelsoftware

Volgens de Consumentenbond heeft Volkswagen zich schuldig gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk door doelbewust de uitstootgegevens van zijn dieselauto’s te manipuleren om zo positief door de typegoedkeuringstest te komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft tot nu toe echter geen actie ondernomen tegen de autofabrikant, onder meer omdat zij weinig klachten hierover krijgt. ‘Onbegrijpelijk’, aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. ‘Dieselgate is een van de grootste consumentenschandalen van de afgelopen decennia. Dat de ACM nu zegt te weinig klachten te hebben om actie te ondernemen is de wereld op zijn kop. Het is juist de verantwoordelijkheid van de ACM om toe te zien op de naleving van consumentenregels en te handhaven wanneer bedrijven die regels overtreden.’

Compensatie

Vaststelling door de ACM dat het hier gaat om een zogenoemde oneerlijke handelspraktijk (OHP) is van belang in het kader van de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Bovendien is een (koop)overeenkomst die tot stand is gekomen als gevolg van een OHP vernietigbaar. Consumenten kunnen in dat geval eisen dat ze hun auto kunnen inleveren bij de dealer, tegen terugbetaling van het aankoopbedrag. Combée: ‘In de praktijk zal dat voor individuen lastig af te dwingen zijn, maar een uitspraak van de ACM helpt ook om Volkswagen aan tafel te krijgen om te onderhandelen over een compensatieregeling voor Europese consumenten. En dat is hard nodig, want het kan niet zo zijn dat gedupeerden in Europa met lege handen achterblijven, terwijl Volkswagen in de Verenigde Staten miljarden aan compensatie uitkeert.’

Op 5 september 2016 liet de Europese Commissie weten dat Volkswagen met de sjoemelaffaire in 20 Europese landen consumentenwetgeving heeft overtreden.

Lees meer