Stappen voorwaarts tegen malafide incassopraktijken

Nieuws|De campagne van toezichthouder ACM om consumenten weerbaar te maken tegen misleidende en agressieve incassopraktijken, is een belangrijke stap om de menselijke maat terug te brengen in incassotrajecten. De campagne is een steun in de rug van de Consumentenbond die al langer ijvert voor een sterkere positie voor consumenten die met incasso te maken krijgen.

Consumenten voelen zich vaak misleid of agressief benaderd door incassobureaus die ontoelaatbare druk uitoefenen. Regelmatig is sprake van intimiderende brieven, kosten die niet kloppen of zelfs geheel onterechte vorderingen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) informeert consumenten over hun rechten en treedt nu op tegen bedrijven die zich hieraan schuldig maken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Met de handhaving door de ACM gaat een belangrijke wens van ons in vervulling. In het Verbeterplan Incasso dat we in november 2015 aan hebben geboden aan de Tweede Kamer, pleiten wij voor onafhankelijk toezicht op de incassobranche.'

Rotte appels

Met handhaving en weerbaarheid zijn niet alle problemen opgelost. Combée: ‘Veel consumenten worden op dit moment de dupe van incassobureaus en deurwaarders, die niet alleen de wettelijke, maar ook de fatsoensregels aan hun laars lappen. We zijn daarom warm pleitbezorger van een wetsvoorstel van ChristenUnie en PvdA om de toetreding tot de incassomarkt te reguleren, onder meer door verplichte opleidingseisen.’

Ook de Hoge Raad is betrokken in de discussie rondom de incassobranche. Het hoogste rechtscollege beantwoordt binnenkort een aantal vragen die een kantonrechter heeft gesteld over de zogenoemde ‘veertiendagenbrief’. Met die brief kondigen incassobureaus aan dat zij buitengerechtelijke kosten in rekening gaan brengen als de consument niet alsnog betaalt. De Consumentenbond heeft een schriftelijke zienswijze ingediend bij de Hoge Raad waarin het stelt dat de veertiendagenbrief aan strenge eisen moet voldoen en dat rechters hierop actief zouden moeten toetsen.’

Verbeterplan

Het Verbeterplan Incasso werd opgesteld mede aan de hand van ervaringen die consumenten achterlieten op het Meldpunt Incasso. De binnengekomen meldingen gaven een ontluisterend beeld van hoe consumenten in een incassotraject vaak behandeld worden en welke impact dit op hun leven heeft.

