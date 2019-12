Kort geding tegen Essent wegens MediaMarkt-contracten

De Consumentenbond wil dat Essent alle kosten voor afgenomen energie terugbetaalt aan consumenten die het afgelopen jaar zonder bedenktermijn in de MediaMarkt of Gamma een energiecontract met Essent afsloten en dit alsnog willen ontbinden. Essent weigert dit.

Tot 1 december 2015 meldde Essent bij de verkoop van energiecontracten bij stands in de winkels dat er geen bedenktermijn gold, omdat de verkoop in een winkel plaatsvond. De Consumentenobnd stelt echter dat consumenten niet naar een elektronicazaak of een bouwmarkt gaan voor een energiecontract en dat het daarom verkoop buiten verkoopruimte is, waarbij een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen geldt. Geeft een bedrijf dat niet, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd met 12 maanden. Consumenten die zich binnen die periode bedenken en het contract willen ontbinden, hoeven volgens de wet niet te betalen voor de energie die in de tussentijd is afgenomen. De Consumentenbond heeft Essent meerdere malen gevraagd om een ruimhartige regeling, echter zonder resultaat. Essent geeft consumenten inmiddels wel de mogelijkheid hun contract op te zeggen, maar rekent daarbij opzegkosten en is op geen enkele wijze bereid de reeds afgenomen energie terug te betalen. Nu overleg met Essent onvoldoende heeft opgeleverd, stapt de Consumentenbond naar de rechter.

Klachten

De Consumentenbond ontvangt nog steeds veel vragen en klachten over de handelswijze van Essent. Consumenten zijn onder meer ontevreden over de afgesloten contracten, omdat de tarieven veel ongunstiger zijn dan hen destijds is voorgespiegeld. Op de website van de Consumentenbond staat informatie en een voorbeeldbrief voor het ontbinden van het contract.

