Essent moet ruimhartig omgaan met 'MediaMarkt-contracten'

In de wet staat tevens dat klanten in een dergelijke situatie helemaal niets hoeven te betalen voor de al afgenomen energie. De Consumentenbond vindt daarom dat Essent deze klanten een passende, ruimhartige oplossing moet bieden.

Veel klachten

De Consumentenbond kreeg in 2015 veel klachten van consumenten die bij een stand in de MediaMarkt of de Gamma een 3-jarig energiecontract bij Essent aangingen, in ruil voor een korting van zo'n €150 in die winkel en dat vervolgens wilden annuleren. Maar volgens Essent hadden de contractanten geen recht op bedenktijd omdat de verkoop in een winkel plaatsvond. Bij verkoop buiten verkoopruimte geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. De Consumentenbond stelde al in de Consumentengids van maart 2015 dat Essents opstelling geen hout snijdt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als je op straat of aan de deur wordt benaderd voor een aankoop, voel je de druk om op stel en sprong een beslissing te nemen en kun je niets vergelijken. Die druk om te beslissen is exact hetzelfde als je in een elektronicazaak of bouwmarkt onverwacht wordt benaderd voor een energiecontract, en dus geldt die bedenktermijn wel.' Op 1 december 2015 bevestigde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deze zienswijze.

Tegemoetkomen

Essent heeft inmiddels toegezegd consumenten in winkels de juiste bedenktijd van 14 dagen te geven en hen hierover te informeren. De Consumentenbond vindt echter dat Essent de klanten die zich gedupeerd voelen door de eerdere handelswijze ruimhartig tegemoet moet komen. In de wet staat namelijk dat wanneer een aanbieder een klant niet heeft geïnformeerd over de bedenktermijn, die vanaf het afsluiten van het contract nog 12 maanden heeft om op te zeggen en de al afgenomen dienst niet hoeft te betalen.

Onvoordelig

Consumenten die een in een winkel afgesloten Essent-contract alsnog willen opzeggen, kunnen op de website van de Consumentenbond terecht voor informatie en een voorbeeldbrief. Met de Energievergelijker kunnen ze het contract vergelijken met die van andere aanbieders. Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat de tarieven die Essent momenteel via contracten bij de MediaMarkt aanbiedt, zeer onvoordelig zijn.

Ook interessant: