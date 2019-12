Eneco groenste energiereus, Nuon en Essent hekkensluiters in duurzaamheid

Nieuws|Van de grote energiebedrijven in Nederland is Eneco de meest groene stroomleverancier. Nuon en Essent scoren beiden een dikke onvoldoende op duurzaamheid. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu. De absolute uitblinkers - die een 10 scoren - zijn 4 kleine energiebedrijven: Windunie, Raedthuys, Huismerk Energie en Qurrent.

De belangenorganisaties beoordeelden voor de duurzaamheid ranglijst 32 stroomleveranciers op investeringen in stroomopwekking, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan is een rangschikking gemaakt, ingedeeld in 3 groepen:

koplopers (score cijfer 6 en hoger);

(score cijfer 6 en hoger); grijze middenmoot (4,5 tot 6);

(4,5 tot 6); hekkensluiters (lager dan 4,5).

Koplopers Grijze middenmoot Hekkensluiters Raedthuys (Pure Energie) Qwint Vattenfall / Nuon Windunie Electrakabel (GDF Suez Energie Nederland) Atoomstroom Huismerk Energie E.On Delta Qurrent Energiedirect.nl RWE/Essent Greenchoice Budget Energie HVC Energie Anode Energie Eneco De Groene Belangenbehartiger Kas Energie Oxxio Innova Nederlandse Energie Maatschappij Robin Energie Main Energie

Stijgers en dalers

Energieleveranciers zijn gemiddeld iets groener dan vorig jaar. In 2013 scoorden slechts 6 energiebedrijven in het duurzaamheidsonderzoek een voldoende, dit jaar zijn het er 9. Van de 5 energiereuzen scoren echter 4 een onvoldoende. Juist zij hebben de meeste impact op het klimaat.

Greenchoice en E.On stijgen in de ranking door duurzame investeringen. Opvallendste daler is Nuon/Vattenfall. Dit komt doordat het vooral kiest voor kernenergie en kolenstroom. Nuon/Vattenfall en E.On hebben plannen voor verduurzaming. Effecten van de beloofde koerswijzigingen zullen in een volgend onderzoek worden meegenomen.

Consumenten die energie afnemen van een middenmoter of hekkensluiter en willen overstappen naar een groenere leverancier, kunnen daarvoor de Energievergelijker van de Consumentenbond gebruiken. De resultaten van het duurzaamheidsonderzoek zijn daarin opgenomen.

