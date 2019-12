KPN gesommeerd te stoppen met woekerrentes

Nieuws|De Consumentenbond heeft KPN gesommeerd om de tarieven van alle mobiele telefoonabonnementen op zijn website per direct in overeenstemming te brengen met geldende wet- en regelgeving op het gebied van kredietovereenkomsten.

Dit betekent onder meer dat er niet meer dan 12% plus de wettelijke rente (op dit moment 2%) aan kredietvergoeding in rekening mag worden gebracht. Bovendien dient de hoogte van de kredietvergoeding duidelijk te worden vermeld in zowel het contract als direct bij de aanbieding. KPN laat op beide gebieden ernstige steken vallen.

Woekerrentes

Uit onderzoek van claimorganisatie ConsumentenClaim in juli 2016 bleek dat KPN veel meer dan de wettelijk maximaal toegestane 14% rente aan haar klanten berekende, soms wel tot 100%. KPN verwijderde daarop een aantal aanbiedingen van zijn website, maar ConsumentenClaim en de Consumentenbond constateren dat KPN nog altijd overeenkomsten aanbiedt in strijd met de wet*. Beide organisaties hebben de handen ineen geslagen en eisen dat KPN stopt met deze woekeraanbiedingen en ook dat het de maandtarieven voor bestaande klanten in overeenstemming brengt met de wettelijke regels. Als KPN geen gehoor geeft aan de oproep dan volgt een gang naar de rechter.



*Dat geldt bijvoorbeeld voor het 'Zorgeloos Standaard abonnement', in combinatie met de Samsung GalaxY A3. Dit toestel, met een waarde van €264 wordt in combinatie met een 2-jarig abonnement verkocht voor €49 per maand, waarvan €16,50 per maand voor het toestel. Dat betekent dat een klant daarvoor €396 betaalt: een effectieve rente van ruim 58%.

Meer informatie: