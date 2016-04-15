Telecomsector moet snel regels voor kredietverschaffing naleven

Aan de huidige gedoogsituatie dient zo snel mogelijk een einde te komen en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dient op de naleving van deze regels toe te zien, vindt de Consumentenbond. De mobiele telecomaanbieders moeten bovendien per direct advertenties en andere uitingen waarin zij smartphones op afbetaling aanbieden, aanpassen. De regels voor kredietovereenkomsten zijn ook bedoeld om overcreditering onder consumenten te voorkomen.

Bescherming

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het wordt hoog tijd dat consumenten de bescherming krijgen waar zij recht op hebben volgens de al lang bestaande wet- en regelgeving.' De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat telecombedrijven geen krediet mogen aanbieden zonder een vergunning van de AFM. Dit heeft de Hoge Raad in 2014 bevestigd. Daarnaast worden er in de wet eisen gesteld aan reclames voor producten die op krediet worden gekocht.

Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft vastgesteld dat het overleg met de sector over een gedragscode voor telecomkredieten geen resultaat heeft opgeleverd. Telecomaanbieders die smartphones op afbetaling willen verkopen, moeten daarom aan de Wft voldoen en zich dus aan dezelfde regels houden als andere kredietverleners, zoals banken, (web)winkels en autodealers.

Transparantie

Vanaf oktober 2014 voert de Consumentenbond actie tegen het verstoppen van toestelkosten in mobiele abonnementen. Aanbieders van mobiele abonnementen moeten duidelijk zijn over wat consumenten voor een abonnement betalen èn wat ze voor de smartphone betalen, zodat consumenten abonnementen en toestelprijzen beter met elkaar kunnen vergelijken.