Nieuws|De Consumentenbond krijgt regelmatig meldingen van consumenten die door bedrijven onterecht geweigerd zijn als klant of vooraf moesten betalen op basis van een negatieve kredietscore. Om inzicht te krijgen in dit soort datadiscriminatie opent de Consumentenbond het meldpunt ‘De dupe van je data’.

Kredietinformatiebureaus zoals EDR, Experian en Focum verzamelen allerlei informatie over consumenten en maken op basis daarvan een kredietscore voor andere bedrijven. En webwinkels, telecomaanbieders of energieleveranciers kunnen die registraties dan ook nog koppelen aan eigen gegevens, zoals de bestelhistorie. Soms weigeren ze klanten of laten ze vooraf betalen op basis van de verzamelde informatie, terwijl de registraties van kredietinformatiebureaus nogal eens verouderd of onjuist blijken te zijn.

Consumenten moeten dit zelf rechtzetten, maar hebben helemaal geen zicht op de gegevens die bedrijven over hen verzamelen. Als ze duidelijkheid willen, worden ze bovendien vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

Meldpunt geopend

Om een beeld te krijgen van de omvang van datadiscriminatie, waar consumenten in de praktijk tegenaanlopen en de werkwijze van bedrijven en datahandelaren, heeft de Consumentenbond een meldpunt geopend. Consumenten die ervaring hebben als ‘ongewenste’ klant kunnen dit melden op www.consumentenbond.nl/dedupevanjedata. Daar staat ook een stappenplan (en voorbeeldbrieven) voor consumenten die inzage willen in hun gegevens of die verkeerde of verouderde gegevens recht willen laten zetten.

In de Consumentengids van december, die 22 november verschijnt, komen consumenten aan het woord die de dupe werden van een onterecht negatieve kredietscore.

Meer informatie:

Meepraten en vragen stellen over het onderwerp kan op de community.