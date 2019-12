Nog steeds fruitmisleiding op levensmiddelen

Op de verpakking van roodfruit yoghurtdrink van Albert Heijn prijken aardbeien, frambozen en blauwe bessen, terwijl er maar 1% fruitsap in zit. Het etiket van Sparkling Apple van Crystal Clear staat vol met appels, terwijl dit sap een schamele 0,01% appelsap bevat. In Sultana Volgraan bosbeskoekjes zit slechts 1% bosbes. En veel vruchtensappen bestaan grotendeels uit goedkoop appel- of druivensap, terwijl de naam en de verpakking suggereren dat er heel andere vruchten inzitten. Fabrikanten passen op aandringen van de Consumentenbond soms wel iets aan, maar dit is dweilen met de kraan open, blijkt uit bovenstaande voorbeelden.

Minister Schippers heeft diverse malen aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij het onacceptabel vindt als fabrikanten een verkeerde voorstelling van zaken geven over hun producten. In het voorjaar van 2016 zou zij een Plan van Aanpak Etikettering publiceren, maar dat is er nog niet. De Consumentenbond is blij met de aankondiging van het plan van aanpak, maar roept de minister op nu snel en daadkrachtig actie te ondernemen.

Kletsplaatjes

De Consumentenbond startte in 2012 de campagne Kletsplaatjes om een einde te maken aan marketingtrucs van fabrikanten. Daarnaast pleit de Consumentenbond voor betere regels en strenge handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Meer voorbeelden van fruitmisleiding staan in de Consumentengids van juli/augustus 2016 en op de Kletsplaatjes-pagina van de Consumentenbond.