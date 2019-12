NZa moet prijsgegevens ziekenhuizen openbaar maken

Nieuws|Minister Schippers van Volksgezondheid geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht om een traject uit te werken voor een stapsgewijze openbaarmaking van alle prijsgegevens in de zorg. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Consumentenbond juicht de openbaarmaking toe, maar vindt het jammer dat dit stapsgewijs gebeurt.

Volgens de minister is grotere prijstransparantie nodig om patiënten inzicht te geven in de financiële gevolgen die een behandeling voor hen heeft. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dat zijn wij helemaal met haar eens. Patiënten weten voor een ingreep vaak niet goed wat de kosten van hun behandeling zijn en hoeveel van hun eigen risico afgaat. Daarom zijn we ook onze campagne #watkostmijnzorg begonnen. CZ en een handvol ziekenhuizen wilden hun prijsinformatie met ons delen, maar nu de NZa deze opdracht krijgt, wordt gelukkig alle informatie voor consumenten beschikbaar. Helaas levert het stapsgewijs openbaar maken wel onnodige vertraging op, waardoor de informatie het komende overstapseizoen nog niet mee te nemen is door consumenten in hun keuze voor een zorgverzekeraar voor 2017.’ De minister vraagt van de NZa dat de informatie die beschikbaar komt ook goed vergelijkbaar is.

Campagne #watkostmijnzorg

De Consumentenbond startte in juni 2016 de campagne #watkostmijnzorg en riep zorgverzekeraars en ziekenhuizen in een brief op de tarieven openbaar te maken. Omdat ze daar nauwelijks gehoor aan gaven, lanceerde de Consumentenbond een eigen tool waarin consumenten hun ziekenhuisrekeningen kunnen invoeren. Zo verzamelt de Consumentenbond samen met consumenten de prijzen van ziekenhuisbehandelingen.