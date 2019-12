Onvoldoende-verbeteringen-autohuur-buitenland

Vooral bij bemiddelaars en lokale verhuurbedrijven gaat het niet goed, concludeert de Consumentenbond.

In 2015 waren er zo veel klachten over autohuur dat de sector op verzoek van de Europese Commissie beterschap beloofde. De prijzen moesten transparanter en de informatie over verzekeringen moest duidelijker. Maar bijna een jaar later is daar nog weinig van te zien.

Essentiele informatie over voorwaarden, verzekeringen, aansprakelijkheid en eigen risico is nog vaak in het Engels. Uitleg over het brandstofbeleid is onduidelijk of ontbreekt en onmisbare verzekeringen kunnen soms alleen op de bestemming worden afgesloten, wat gezien taalproblemen en onduidelijke voorwaarden onwenselijk is. Ook worden er nog altijd huurauto's aangeboden tegen stuntprijzen, terwijl de uiteindelijke prijs door verplichte brandstofkosten en verzekeringen veel hoger is. De Consumentenbond zal deze conclusies voorleggen aan de toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt.

Valkuilen

Consumenten die een auto in het buitenland huren, moeten bedacht zijn op meerdere valkuilen. Soms worden zij op locatie voor het blok gezet om bij te betalen voor een verzekering. Ook worden zij geregeld bij thuiskomst verrast met creditcard-afschrijvingen voor brandstof of schade. Vaak gaat het om schade die niet veroorzaakt is door de huurder, maar die het autoverhuurbedrijf hem wel in de schoenen schuift.



In de Consumentengids van juni staan de grootste valkuilen bij autohuur in het buitenland, met tips om problemen te voorkomen en informatie over hoe consumenten achteraf hun recht kunnen halen als er toch iets mis gaat.



Lees ook:

Op de Community van de Consumentenbond is een discussie over Auto huren in het buitenland waaraan iedereen kan deelnemen.