Oproep voor klantvriendelijke oplossing V&D cadeaubonnen

De Consumentenbond hoopt op een mooi gebaar waardoor consumenten toch nog iets hebben aan hun V&D cadeaubonnen.

Op 31 december 2015 ging V&D failliet, waardoor in één klap duizenden consumenten met waardeloze cadeaubonnen van dit concern bleven zitten. Velen hadden die cadeaubon nog maar net ontvangen in hun kerstpakket. De Consumentenbond hoopt dat consumenten bij een doorstart van V&D hun bon alsnog kunnen inleveren of dat het concern met een andere klantvriendelijke oplossing komt. In 2013 kwam het failliete Free Record Shop ook met een geste richting cadeaukaarthouders, na inmenging van de Consumentenbond. Zij kregen toen in ruil voor hun cadeaukaart een boekje met kortingsbonnen ter waarde van €50.

Rechten bij faillissement

Als een bedrijf failliet gaat, heeft het niet genoeg geld meer om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij een faillissement staan consumenten meestal achteraan in de rij van schuldeisers. Indien het failliete bedrijf een doorstart maakt, kan de nieuwe eigenaar zelf beslissen of hij de verplichtingen die het failliete bedrijf had ten opzichte van consumenten, overneemt. De curatoren meldden op 5 februari in de afrondende gespreksfase te zijn met een mogelijk nieuwe eigenaar.