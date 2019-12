Pleidooi voor wetgeving CV-installateurs vindt gehoor

Nieuws|Minister Blok (Wonen) heeft het dringende advies van onder meer de Consumentenbond, Brandweer Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond overgenomen om een wettelijke erkenningsplicht voor cv-installateurs in te voeren. De Consumentenbond is blij met de aangekondigde wetgeving, maar pleit wel voor meer duidelijkheid voor consumenten.

Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en monteurs cv-installaties een bijbehorende rookgasafvoer plaatsen en onderhouden. De maatregelen volgen op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) waarin werd gewaarschuwd voor ongevallen met koolmonoxide door gebrekkige installatie en onderhoud.

Een coalitie van consumentenorganisaties en vertegenwoordigers uit de branche pleitten er bij minister Blok voor om alleen installateurs met de juiste opleiding toe te staan de installaties te plaatsen en ook om regelmatig de kwaliteit ervan te toetsen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Op dit moment mag iedere klusser een cv-ketel ophangen. Dat is onbegrijpelijk en levensgevaarlijk. In de ons omringende landen is al veel langer geregeld dat alleen gecertificeerde personen dit werk mogen uitvoeren.’

Onduidelijk

Consumenten kunnen dan erkende bedrijven herkennen aan een logo of beeldmerk. De Consumentenbond vindt het echter jammer dat de minister van plan is verschillende erkenningsregelingen naast elkaar te laten bestaan. Combée: ‘Dat maakt het voor consumenten ontzettend onduidelijk. Want welke erkenningsregeling is dan de beste?’ De Consumentenbond roept de minister daarom nogmaals op om voor één uniforme regeling te kiezen.

Koolmonoxide gevaar

Consumenten denken nog vaak ten onrechte dat koolmonoxide alleen vrijkomt bij oude cv-ketels of ketels die niet worden onderhouden. In werkelijkheid kan ook uit nieuwe ketels het giftige gas lekken. Bijvoorbeeld doordat de rookgasafvoer niet goed is geïnstalleerd.

Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat nog niet een derde van de consumenten een CO-melder in huis heeft hangen die waarschuwt bij een te hoge concentratie koolmonoxide.

