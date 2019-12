Polisjungle zorgverzekeringen onvoldoende aangepakt

Het totaal aantal polissen is minder geworden dan de 1400 combinatiemogelijkheden die vorig jaar werden gevonden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Alleen polissen die zich daadwerkelijk inhoudelijk onderscheiden moeten overblijven en die verschillen moeten transparant zijn. Maar op de websites van de verzekeraars staat niets over polissen die gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Consumenten worden daardoor nog steeds niet goed genoeg geholpen in de Polisjungle . We vragen daarom de NZa nader onderzoek te doen. Ook willen wij maatregelen richting zorgverzekeraars die de ' regeling informatieverstrekking' niet nakomen. De Consumentenbond hoort graag in een poll van consumenten wat zij vinden dat er moet gebeuren om de polisjungle te laten verdwijnen.

Identieke voorwaarden

De inhoud van de basisverzekering is voor iedereen gelijk, maar de prijs en de zorgaanbieders die gecontracteerd zijn, worden niet voorgeschreven en daar kunnen verzekeraars het verschil maken. De voorwaarden van de restitutiepolissen (met vrije zorgkeuze) zijn bij de verschillende aanbieders van hetzelfde concern zo op elkaar te leggen. Maar ook in de naturapolissen van verschillende concerns zijn in veel polissen geen of nauwelijks verschillen in voorwaarden én contractering te vinden. Combée: 'Dit betekent dat bij één concern vaak dezelfde vergoedingspercentages gelden en veelal dezelfde aanbieders zijn gecontracteerd. Wel verschillen ze soms in prijs.’

Concerns en labels