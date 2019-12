Politiek moet NVWA met rust laten

Uit diverse rapportages blijkt dat de NVWA onvoldoende middelen heeft om haar taken goed uit te kunnen voeren. De Consumentenbond vindt dit onacceptabel en wil dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en zich realiseert dat goed toezicht geld kost.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Een strenge en rechtvaardige NVWA is in ieders belang. Wij roepen politici op om naar de feiten te kijken en niet af te gaan op verhalen van klagende ondernemers. Het verscherpte toezicht in de pluimveeslachterijen en visverwerking werpt zijn vruchten al af op het gebied van voedselveiligheid Dit is goed voor consumenten en voor het imago van de sector.'

Openbaarmaking en hoge boetes

De Consumentenbond wil ook dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de verdere openbaarmaking van controlegegevens in de horeca en andere sectoren. Dit leidt tot betere naleving van de regels door bedrijven en biedt relevante keuze-informatie voor consumenten. Tot slot pleit de Consumentenbond ervoor dat de NVWA grif gebruik gaat maken van de aankomende bevoegdheid om hogere boetes op te leggen.

De Tweede Kamer debatteert donderdag 23 juni om 15.30 uur over de NVWA.

