Schadevrije jaren ook toekennen aan partner

De Consumentenbond gaat hierover met het Verbond van Verzekeraars in gesprek.

Een klein aantal autoverzekeraars is bereid niet alleen schadevrije jaren toe te kennen aan verzekerden, maar ook aan partners of andere regelmatige bestuurders. De meeste verzekeraars weigeren dat echter nog. Volgens het verbond is er geen bezwaar als verzekeraars het aanbod op eigen houtje doen, maar is een collectieve afspraak juridisch niet mogelijk, omdat de contracten worden afgesloten tussen de verzekeraar en de verzekeringsnemer. De Consumentenbond vindt dat het Verbond van Verzekeraars zich verschuilt achter de wet, om modernisering van polissen tegen te houden.

Aanpassingen

ANWB/Unigarant, De Nederlanden van Nu en Generali zijn bereid voor één auto ook schadevrije jaren toe te kennen aan levenspartners als regelmatige bestuurder. Het registratiesysteem moet hier nog wel op worden aangepast, dus het 'verrekenen van de schadevrije jaren' is nu nog niet mogelijk. ABN Amro, ASR, Ditzo, Turien & Co, Univé en United Insurance willen het toekennen van schadevrije jaren aan andere regelmatige bestuurders alleen collectief regelen.

Lees meer over schadevrije jaren overnemen.