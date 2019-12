Slimfruit splitst onterecht abonnement in de maag

Nieuws|​Bij de Consumentenbond zijn in korte tijd meer dan 400 klachten over Slimfruit binnengekomen. Na bestelling van een proefpakketje afslankmiddelen beweert het bedrijf ten onrechte dat consumenten een vervolgzending van €68 moeten afnemen.

Op de website Slimfruit.nl staat onderaan de advertentie voor het 'gratis proefpakket' in kleine lettertjes dat er bij niet tijdige annulering maandelijkse zendingen van €68 volgen. De Consumentenbond vindt de advertentie misleidend, omdat deze informatie erg verstopt staat. Bovendien wekt de advertentie de suggestie dat consumenten elk moment kosteloos kunnen annuleren.

Slimfruit adverteert ook op websites van anderen, en daar vermeldt het helemaal niets over mogelijke vervolgzendingen. Veel gedupeerden die zich melden op het klachtenplatform van de Consumentenbond, Klachtenkompas.nl, geven aan via andere sites proefpakketjes te hebben besteld.

Slimfruit antwoordt aan gedupeerden op Klachtenkompas.nl dat zij moeten betalen omdat in de actievoorwaarden staat dat er vervolgzendingen volgen. Maar als die voorwaarden niet bij de aanbieding worden vermeld, is de overeenkomst ongeldig. De Consumentenbond adviseert gedupeerden dan ook met klem om niet te betalen, ook niet onder druk van een incassobureau.

Bekende werkwijze

De werkwijze van Slimfruit is als die van veel andere vervolgzenders. Via een goedkoop of gratis proefpakket proberen zij consumenten te strikken voor een duur abonnement, dat ingaat wanneer zij na ontvangst van het proefpakket niet binnen 2 weken annuleren. In alle gevallen geldt: als in het aanbod niet duidelijk staat dat het om een abonnement gaat, zijn consumenten niet verplicht om te betalen.

Update 9 december 2016 - Nepdagvaarding:

De Consumentenbond krijgt veel meldingen van consumenten die via e-mail een ‘bericht van dagvaarding’ hebben ontvangen van het incassobureau van Slimfruit, de Nederlandse Incasso Centrale. Een echte dagvaarding kan nooit via e-mail worden verzonden, maar moet door een deurwaarder worden betekend. De Consumentenbond raadt gedupeerden aan zich niet onder druk te laten zetten door deze nepdagvaarding, aangezien de overeenkomst in de meeste gevallen ongeldig is.