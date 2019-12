Smerige hotels krijgen herkansing

Onderbroeken onder het bed, druipsporen rond de wc en bloed op het matras: deze smerige zaken zijn bij veel hotels geen uitzondering. Een mysteryshopper van de Consumentenbond gaat in de tweede aflevering van het programma Koopkracht undercover bij 3 hotels die in een eerder onderzoek (pdf) van de Consumentenbond het smerigst bleken te zijn. Zouden ze iets van hun fouten hebben geleerd? En waar moet een goede televisie allemaal aan voldoen, en hoe wordt dat getest? Koopkracht biedt een kijkje in de keuken. Ook wordt er gereden met een stick die de rijstijl in kaart brengt. Een nette rijstijl zorgt ervoor dat verzekerden minder premie betalen. Is dat nou handig of funest voor de privacy?

Zelf testen

Ook is in deze tweede uitzending weer een vlog te zien. Emma Wortelboer (presentatrice van Spuiten en Slikken) laat zien hoe zij een krultang test. Consumenten die zelf een product willen testen of hun ergernis of enthousiasme over een product willen delen, kunnen hun vlog sturen naar koopkracht@rtvnh.nl of delen via #iktestmee op social media.

NH en AT5

KoopKracht is het programma, gemaakt door NH en AT5 in samenwerking met de Consumentenbond, vol tips en tests om consumenten te helpen en te adviseren over diensten en producten en andere consumentenzaken. KoopKracht wordt gepresenteerd door Fons Hendriks, bekend onder andere van de tv-programma's Rambam en Jan rijdt rond. KoopKracht is te zien bij NH, AT5, Omroep West, Omroep Flevoland, RTV Utrecht en op NU.nl. Daarnaast zijn de video’s te bekijken op consumentenbond.nl/koopkracht en het YouTube-kanaal van de Consumentenbond.



