Stijging zorgpremie DSW wekt verbazing

Nieuws|Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie voor de basisverzekering met €9,25 per maand. De Consumentenbond is verbaasd over de premiestijging, zeker omdat het kabinet een stijging van slechts €3,50 had beraamd.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Minister Schippers is met de geschatte stijging van €3,50 blijkbaar wel heel optimistisch geweest. Maar het zou ons verbazen als de grote 4 zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Achmea, Menzis) het voorbeeld van DSW zouden volgen. Uit onderzoek dat wij publiceren in de Consumentengids van november blijkt uit de cijfers van 2015 dat de reserves van deze verzekeraars nog hoog genoeg zijn. Wij verwachten dat zorgverzekeraars er alles aan doen om de premiestijging te beperken en ook duidelijk verantwoorden. Waar zitten de kostenstijgingen, welke reserves zijn er, en wat wordt er gedaan om de premie voor 2017 te dempen?'.

Kostenstijging

DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de premie voor de basisverzekering van het nieuwe jaar bekendmaakt. De premie van DSW stijgt in 2017 van €98,75 naar €108 per maand. Voorgaande jaren bleek de premie van DSW leidend te zijn voor de premies van andere verzekeraars, die vaak in november volgen. Volgens Chris Oomen, directeur van DSW, is de stijging het gevolg van de uitbreiding van het basispakket in 2017, overheveling AWBZ en de loon- en prijsstijgingen in de zorg. Daarnaast verklaart ook de verminderde afbouw van reserves de stijging van de premie volgens hem. Waar DSW vorig jaar nog €145 per verzekerde uit de reserves putte om de premiestijging in te perken, trekt de verzekeraar dit jaar nog maar €95 per verzekerde uit. Dit verklaart ongeveer de helft van de premiestijging.

