T-Mobile en Vodafone voor de rechter wegens ‘gratis’ mobieltje

T-Mobile en Vodafone hebben in een aantal gevallen nagelaten om aan te geven wat de prijs voor het toestel was bij ‘all-in’ abonnementen en dat er sprake was van kopen op krediet. Ook de hoogte van de rentevergoeding werd daarbij niet vermeld, wat wettelijk verplicht is. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dat telecomaanbieders zonder dat vooraf te vertellen rente in rekening brachten (en hoeveel) kon al niet door de beugel, maar dat Vodafone en T-mobile je ook nog lieten doorbetalen nadat de waarde van het toestel al dubbel en dwars is afbetaald, is helemaal te gek voor woorden. Alle ten onrechte in rekening gebrachte rente moet sowieso worden terugbetaald, en dat geldt dus ook voor rente die na de afbetaling nog geïnd werd.’

Eerder spraken ConsumentenClaim en de Consumentenbond KPN aan op woekerrentes die het voor ‘all-in’ abonnementen rekende. Combée: ‘Met KPN zijn we al in gesprek over de woekerrentes, we dringen er ook bij T-Mobile en Vodafone op aan om met een collectieve terugbetalingsregeling te komen.’

Hoge Raad

De Hoge Raad bevestigde al in 2014 dat sprake is van krediet en koop op afbetaling als je via de maandelijkse abonnementstermijnen rente betaalt voor de aankoop van een mobiel toestel. De Consumentenbond voert al sindsdien de actie Gratis is niet gratis! tegen verkapte rente en verborgen toestelkosten.