Terugroepactie 'Recaro fix base' voor autostoeltjes

Het product voldoet aan de wettelijke toelatingseisen maar bezweek, in combinatie met het Optia zitje, in de halfjaarlijkse test van kinderzitjes die de Consumentenbond met Europese partners uitvoert. Deze test is beduidend zwaarder dan de wettelijke proef. De haken die het zitje met het onderstel verbinden kunnen de grotere krachten niet verwerken, waardoor het zitje los komt van de basis (zie de video hierboven).

In combinatie met de lichtere Privia verwacht Recaro geen problemen. Toch raadt de fabrikant aan het onderstel te vervangen, ongeacht of het met een Privia- of Optia-zitje gebruikt wordt.

Omruilactie

Consumenten die een onderstel hebben met serienummers ER01000000 tot en met ER01017825, kunnen het product omruilen voor een ander exemplaar. De nummers zijn terug te vinden op het product of verpakking (zie bijgaande foto’s). CNERJ, agent voor Recaro in Nederland, meldt aan de Consumentenbond dat klanten zullen worden geïnformeerd via de dealers.

Voor vragen of aanvullende informatie kunnen consumenten terecht bij CNERJ (service@cnerj.eu ) of op de Engelstalige website die Recaro voor deze actie heeft ingericht. Ook is er een telefonisch meldpunt voor Europa: +49 (0) 9255 77-66.



De Consumentenbond is blij dat Recaro onmiddellijk actie heeft ondernomen nadat zij op de hoogte zijn gesteld van de testresultaten, hoewel dat wettelijk niet verplicht is.

Testresultaten

De testresultaten van de Optia en een groot aantal andere autokinderzitjes zijn vanaf 25 oktober 2016 toegevoegd aan de testresultaten van eerder geteste zitjes.