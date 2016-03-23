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Toename spooktelefoontjes uit het buitenland

Nieuws
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Sinds februari 2016 doen steeds meer mensen hun beklag over zogenoemde spooktelefoontjes. Fraudehelpdesk meldt dat er vorig jaar 38 meldingen binnenkwamen over dit fenomeen, dit jaar zijn dat er al over de 100.

Gepubliceerd op:23 maart 2016

Toename-spooktelefoontjes-buitenland

Malafide bedrijfjes bellen vanuit het buitenland en hopen dat ze worden teruggebeld. Als dat gebeurt, hoort de beller een in gesprek toon. Als degene die belt niet actief de verbinding verbreekt, blijft deze in stand. Zo loopt de rekening voor het bellen naar het buitenlandse nummer steeds verder op. En een deel van deze kosten gaat naar de oplichters.

Niet opnemen

De Consumentenbond adviseert consumenten die gebeld worden door een vreemd buitenlands nummer om niet op te nemen en niet terug te bellen. Dat kan rekeningen van honderden euro's voorkomen. Kijk voor meer informatie op Fraudehelpdesk.nl.