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Toezichthouder gevraagd op te treden tegen Online.nl

Nieuws
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Telecomprovider Online.nl krijgt de problemen rondom zijn dienstverlening maar niet opgelost. De Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om maatregelen te nemen.

Gepubliceerd op:10 maart 2016

online nl

In 2015 was de provider 'koploper' in het aantal klachten op ons klachtenplatform.

Tientallen klachten

Al sinds eind 2014 komen er tientallen klachten per week binnen over Online.nl vanwege het niet leveren van televisie- of internetdiensten.

Klachtengrafiek Online.nl maart 2016

De Consumentenbond heeft de provider diverse keren aangesproken op de slechte dienstverlening en daarbij ook een groot spandoek voor de Haagse vestiging opgehangen.

Waarschuwing

In 2015 plaatste de Consumentenbond een waarschuwing in zijn Internetprovider-vergelijker zodat consumenten die op zoek zijn naar een nieuwe provider op de hoogte zijn van de problemen bij Online.nl. Omdat de klachten aanhouden, ziet de Consumentenbond nu geen andere weg dan de toezichthouder te vragen om op te treden.