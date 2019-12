TTIP baart Consumentenbond zorgen

Nieuws|In een brief aan minister Ploumen heeft de Consumentenbond zijn bezorgdheid geuit over de plannen in de handelsovereenkomst TTIP.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We stellen in onze brief dat de gelekte TTIP-documenten onze zorgen bevestigen. Ze tonen duidelijk aan dat de belangen van de EU en de VS ver uit elkaar liggen. Voor levensmiddelen willen de VS de risicobeoordeling verzachten en dus eigenlijk het Europese voorzorgsbeginsel afzwakken. Daarnaast stelt de VS onder het mom van 'reguleringsflexibiliteit' voor om leveranciers van telecommunicatiediensten het recht te geven om de toezichthouder te verzoeken regulering (waaronder consumentenbescherming) niet op hen toe te passen. Daarbij worden toezichthouders verplicht om steeds over mogelijke uitzonderingen per leverancier een formele beslissing te nemen, dat is niet alleen tijdsverspilling maar ook een gevaar voor consumentenbescherming.' Indien de Amerikaanse aanspraken de overhand in de uiteindelijke TTIP-overeenkomst krijgen, wordt volgens de Consumentenbond nieuwe regelgeving voor consumentenbescherming in de EU ernstig belemmerd en komt bestaande consumentenbescherming onder druk te staan.

Consumenten en TTIP

De Consumentenbond en de Europese consumentenorganisaties verenigd in de BEUC zijn voorstander van een vrije markt als dit leidt tot een grotere productkeuze voor consumenten, als diensten en goederen beter bereikbaar en minder duur worden. De organisaties hebben ook duidelijke voorbehouden tegen alle zogenaamde voordelen en zijn bezorgd over de impact van de voornemens op consumenten, gezondheidszorg, milieu, werk en veiligheidsstandaarden in Europa.

