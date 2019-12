De EU en de VS willen met TTIP veel verder gaan dan wat gebruikelijk is in handelsverdragen. Gewoonlijk worden in handelsverdragen afspraken gemaakt over de regels aan de grens, zoals invoertarieven. In TTIP willen de EU en de VS ook afspraken maken over de democratische processen waarlangs consumenten-, werknemers- en milieubescherming tot stand komen. Hierdoor onstaat een wederzijdse invloed op het gehele proces van (markt)regulering. Lees meer over TTIP



Wat zijn de mogelijke voordelen voor consumenten?

Lagere prijzen en een grotere variatie van producten en diensten.

Het einde aan douanegelden over producten voor eigen gebruik uit de VS.

Lagere kosten voor trans-Atlantische telecommunicatie.

Betere uitwisseling van informatie tussen diverse toezichthouders.

Beter waarschuwings- en opsporingssysteem voor onveilige producten.



Waarin schuilen de mogelijke nadelen voor consumenten?