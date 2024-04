De Consumentenbond onderzocht het complete aanbod van maaltijdmixen van de 9 grootste aanbieders, totaal 173 stuks. Vooral Knorr en Maggi blijken veel zout te gebruiken. Negentig procent van de mixen van Knorr bevat te veel zout, met als uitschieter hun mix voor bami met 4,5 gram zout per portie. Bij Maggi is zelfs 95% van de mixen te zout. Hun mix voor zuurkool spant de kroon met 4,6 gram zout per portie.

De Kruidenmix Bami goreng van Conimex is met 5 gram per portie de allerzoutste mix uit het onderzoek. Jumbo en Honig doen het beter. De mixen van Jumbo bevatten gemiddeld 1,9 gram zout per portie, bij de Honig-mixen is dat 1,8 gram. Maar ook deze fabrikanten verkopen mixen met te veel zout. Het Voedingscentrum adviseert maximaal 6 gram zout per volwassene per dag.

Panelonderzoek

De Consumentenbond vroeg ook een panel van bijna 5000 consumenten hoe zij over zout in dit soort pakjes en zakjes denken. Vierentachtig procent vindt dat een gerecht gemaakt met een maaltijdmix niet meer dan 2 gram zout per portie mag bevatten.

Zelf minder mix toevoegen om het gerecht minder zout te maken, vinden de panelleden niet handig, omdat er dan ook minder kruiden in het gerecht zitten. Verreweg de meeste panelleden zien een maaltijdmix zonder zout, of eventueel met een los zakje zout erbij, als de ideale oplossing voor het zoutprobleem.

Overheid moet ingrijpen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Ook als je voor gemak kiest, heb je recht op een gezonde keuze. Maar fabrikanten hebben daar lak aan. Vrijblijvende actieplannen van de sector, soms samen met de overheid, om minder zout te gebruiken, leveren al jarenlang te weinig op. Daarom roepen wij de overheid op een actievere rol te gaan spelen in een gezonder voedselaanbod. Dat is ook belangrijk met het oog op snel oplopende zorgkosten.’

Zout houdt vocht vast en werkt daarom bloeddrukverhogend. Dat geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten. En nieren moeten extra hard werken om overtollig zout weer kwijt te raken en kunnen daardoor beschadigen.