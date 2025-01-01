Welke grasmaaier op accu maait je gazon het best en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf accu-grasmaaiers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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We hebben verschillende soorten grasmaaiers getest, waaronder elektrische grasmaaiers met een accu. Een elektrische accu-grasmaaier is niet goedkoop, dus let goed op de prestaties. We keken onder andere naar maaiprestaties, de accu en gebruiksgemak. Lees hoe wij grasmaaiers testen.
Accumaaiers zijn nog steeds redelijk prijzig, maar ze worden wel goedkoper. Een goede accumaaier hoeft niet peperduur te zijn. Enkele accumaaiers scoren goed op maaiprestaties, maar er zijn er ook een paar die matig maaien. De goedkoopste accumaaier scoort hierop zelfs een onvoldoende.
Accumaaiers worden geleverd met 1 of 2 accu's van 18 of 36 volt. We meten en beoordelen onder andere de gebruikstijd en de oplaadtijd. Bij sommige grasmaaiers scoort de accu een onvoldoende, onder meer vanwege lange oplaadtijd. Andere grasmaaiers scoren een zesje.
De geteste accumaaiers maaien makkelijk, zijn simpel in hoogte te verstellen en het gras opvangen gaat met gemak. Een mulchfunctie is helaas nog steeds zelden standaard.
Net als snoermaaiers zijn accumaaiers lawaaierig. We delen veel onvoldoendes uit voor lawaai. Maar er zijn een paar positieve uitschieters.
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